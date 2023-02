Gds – Inter, un Sanchez così sarebbe servito. In viale della Liberazione nessuno…

Col senno di poi i dirigenti nerazzurri forse non avrebbero fatto a meno di Alexis Sanchez. Pagato per lasciare la scorsa estate la Pinetina, l'attaccante cileno si è ritagliato uno spazio importante al Marsiglia. La conferma arriva dai numeri: il cileno ha già segnato 13 reti. 9 in Ligue 1, 2 in Champions e 2 in Coppa di Francia. "A Inzaghi un Sanchez in versione... Meravilla sarebbe servito", sottolinea la Gazzetta dello Sport. "Con Correa per mesi deludente e adesso fuori per infortunio, alla squadra servirebbe un giocatore di grado di saltare l'uomo, di creare la superiorità numerica e di segnare come sta facendo il Niño Maravilla in questa stagione".