Inter, stasera tocca al jolly Lukaku. Inzaghi può attingere dalla panchina: quanti titolari…

A guidare l'attacco dell'Inter contro il Sassuolo sarà la coppia Lukaku-Correa. Ma in caso di necessità il tecnico userà i titolari

Stasera l'Inter scenderà in campo contro il Sassuolo. Inzaghi pensa a parecchi cambi nella formazione rispetto a quella scesa in campo nell'euroderby d'andata. Riposeranno in tanti, anche in vista del ritorno di Champions contro il Milan che potrebbe regalare ai nerazzurri un posto in finale di Champions.

"Suona strano, ma Romelu Lukaku è diventato il jolly dell’Inter. Inzaghi considera Lautaro-Dzeko la sua coppia d’attacco e usa la LuLa come grimaldello in situazioni difficili. Stasera Lukaku farà coppia con Correa, ma la LuCo o la CoLu non funziona. Il belga e l’argentino hanno giocato insieme per 505 minuti e l’Inter ne ha ricavato la miseria di un gol, contro il Viktoria Plzen nella fase a gironi di Champions League. Correa, quarta punta in linea gerarchica, non ha approfittato dello spazio di cui ha goduto, il gol a Milano contro il Benfica è rimasto isolato", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Non c’è chimica tra Correa e Lukaku e non ci sarebbe da meravigliarsi se Inzaghi fosse costretto a togliere Correa e a inserire Lautaro per scardinare il Sassuolo, è già successo, contro la Lazio e in parte contro l’Empoli. Di fatto, stasera contro il Sassuolo, Inzaghi avrà tra le mani una panchina piena di jolly. Si volterà a guardare le “riserve” e scoprirà una fila di titolari. Quando comincerà il valzer dei cambi, manderà in campo gente come Barella, Calhanoglu, Dzeko e Lautaro, per non parlare di Darmian o Dumfries. Nell’era delle cinque sostituzioni si può azzardare", analizza Gazzetta.