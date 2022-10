Marco Barzaghi: “Cessione Inter? Fonti importanti confermano notizia che cambia ogni scenario”

Sul suo canale YouTube, il giornalista Sport Mediaset Marco Barzaghi ha fatto il punto sul futuro dell'Inter, con una notizia che potrebbe cambiare le carte in tavola e che spiegherebbe le parole di Steven Zhang all'assemblea degli azionisti di venerdì:

"Da fonti molto importanti, anche a livello giuridico, ci è stato detto e confermato che la Corte Suprema di Giustizia Europea darà parere favorevole alla Superlega. E' un primo parere che dovrà essere confermato dalla sentenza definitiva, che arriverà nel 2023. Ma il parere sarà positivo per la Superlega. E' questa la spiegazione per cui Steven Zhang ha rilasciato quelle parole all'assemblea degli azionisti e il motivo per cui, secondo nostra interpretazione, sta prendendo tempo (sul futuro del club, ndr). Questa svolta cambia qualsiasi scenario e, insieme allo stadio, può cambiare tutto".