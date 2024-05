Dopo i 350mila in strada il 28 aprile per la festa scudetto, per l'Inter è previsto un altro bagno di folla

Gianni Pampinella Redattore 16 maggio 2024 (modifica il 16 maggio 2024 | 10:16)

Dopo i 350mila in strada il 28 aprile per la festa scudetto, per l'Inter è previsto un altro bagno di folla. In occasione dell'ultima gara in casa della stagione, ci sarà l’ennesimo boom da tutto esaurito e il totale stagionale degli spettatori supererà quota 1.700.000.