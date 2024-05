Inter, stadio sarà pietra angolare sul futuro del club. Betsson e il mercato…

Negli ultimi anni l'Inter ha intrapreso un percorso virtuoso che ha permesso di ridurre i passivi passati da -245 del 2020/21, ai -85 del 2022-23. Come sottolinea Tuttosport, in futuro a far da volano al miglioramento dei conti sarà in primis l’accordo con Betsson per la sponsorizzazione della maglia (circa 30 milioni all’anno per 5 anni).