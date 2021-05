Inter, seconda maglia 2021/2022: ecco il biscione. E arrivano i primi dettagli – FOTO

Arrivano ulteriori indiscrezioni sulla prossima maglia da trasferta dell'Inter, per la stagione 2021/2022. La maglia è ispirata a quella del 2010/2011

Il biscione, però, non sostituirà il logo, come pensato inizialmente. Sarà presente sulla maglia ma non al posto del logo. La maglia sarà bianca con i simboli rigorosamente in nero e la presenza laterale del biscione. Sul retro della maglia, il nuovo retro-sponsor Lenovo, in attesa del main sponsor.