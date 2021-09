Inter, la seconda maglia perde il Biscione nerazzurro: sarà grigio chiaro, ecco perché

L'Inter, come si è notato nella partita di Youth League, giocherà contro lo Shakthar con una seconda maglia diversa rispetto al campionato

L'Inter, come già si è notato nella partita di Youth League, giocherà contro lo Shakthar Donetsk con una seconda maglia molto diversa rispetto a quella del campionato. Il Biscione, tipicamente nerazzurro nella seconda maglia versione "italiana", ci sarà ma sarà quasi impercettibile sulla divisa da gioco.

Il motivo è nelle regole Uefa sulle maglie da gara, come riporta Calcio e Finanza:

"il motivo deve essere non pittorico, ad es. non deve contenere immagini, illustrazioni o altri simboli (qualsiasi motivo che non soddisfi questo requisito sarà considerato un elemento decorativo)"