Inter senza Champions? Non c’è dubbio: “Il primo calciatore a saltare sarà…”

Domani torna la Champions League ma l'obiettivo primario della società Inter è quello di qualificarsi alla prossima edizione tramite il piazzamento nelle prime quattro in campionato. Anche perché sarebbe scontato un grosso ridimensionamento in caso di mancato approdo nella competizione nel 2023/24, come sottolinea oggi Il Giorno.

"Il primo a saltare sarà quello il più pagato, Romelu Lukaku. Il gioco non vale la candela, ad oggi: se sei il giocatore con lo stipendio più alto non puoi segnare un gol su azione in tutto il campionato e la miseria di sette totali in ventiquattro gare, seppure in buonissima parte non interamente e con l’alibi di due infortuni importanti. Anche una volta tornato alla piena efficienza fisica, Lukaku non si è sentito al centro del progetto".