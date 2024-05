Inter, a Frosinone con 7 cambi rispetto a Sassuolo: da Bisseck a Frattesi

Cambia ancora Simone Inzaghi per la trasferta di Frosinone. Come trapelato già ieri, in attacco è pronta la coppia Thuram-Arnautovic a guidare l'attacco dell'Inter. Oltre a queste due novità rispetto a Sassuolo, salvo sorprese ce ne saranno altre cinque per il Corriere dello Sport. "C’è un avvicendamento, in particolare, da sottolineare: quello di Mkhitaryan. Già perché l’armeno non è soltanto il giocatore di movimento con più minuti in stagione, ma viene pure da ventitré gare consecutive dall’inizio. Insomma, con i suoi 35 anni, una sorta di highlander. Che, a questo punto, si è “guadagnato” un pizzico di meritato riposo. Ad ogni modo, con Mkhitaryan in panchina, Inzaghi confermerà in mediana Frattesi e Asllani, affiancati stavolta da Barella.