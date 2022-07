Inter, Skriniar rompe il silenzio: il post del giocatore scatena i tifosi

Dopo le vacanze, Milan Skriniar è tornato ad Appiano Gentile. Terapia e palestra per il difensore slovacco per l'infortunio rimediato in nazionale. Dopo giorni di silenzio, il giocatore è tornato a 'parlare' attraverso un post su Instagram. Una foto mentre si allena in palestra e la didascalia che ha infiammato i tifosi: due cuori nerazzurri e la scritta "ritorno al lavoro". Tanti i commenti al post, tutti con lo stesso messaggio: "Rimani".