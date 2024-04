"Questo è il quindicesimo successo in diciassette partite da gennaio a oggi, un altro tassello su uno scudetto scritto da tempo. Con il vantaggio in classifica anche l’1-1 poteva andar bene. Invece al 50’ i nerazzurri erano ancora tutti lì ad assediare l’area dell’Udinese, crossare, pressare, inseguire il pallone, faccia alla porta di Okoye. Tiro da fuori di Lautaro, palo, ed ecco l’entrata velocissima di Frattesi che in neanche mezz’ora ha più occasioni di tutta l’Udinese e firma il 2-1. Il derby con il Milan, salvo sorprese nel prossimo turno, può essere il giorno in cui il nome finirà meritatamente sull’albo d’oro".

"Prossimo obiettivo di Inzaghi: andare oltre quota 100 in classifica. Con 82 punti in 31 giornate, l’Inter è la seconda della storia dei campionati a girone unico dopo la Juventus di Allegri nel 2019 (i bianconeri arrivarono a 84 punti). Ha tre cannonieri in doppia cifra (Calhanoglu si unisce a Thuram e Lautaro) e un goleador da recupero, Frattesi, tre centri oltre il 90’, un lusso in panchina e una gioia per il c.t. azzurro Luciano Spalletti. Bravo anche Inzaghi che non lesina più i cambi, non ragiona per sostituzioni da ammonizione e nel finale osa Sanchez dietro le due punte per aumentare la spinta offensiva", spiega Gazzetta.