Inter su Sommer, Tuchel: “Portieri? Situazione non chiara. Su Gravenberch…”

Intervenuto in conferenza stampa, Thomas Tuchel, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato del futuro della porta dei bavaresi, con Yann Sommer nel mirino dell'Inter: "Non ha senso fare nulla al momento perché la situazione non è abbastanza chiara. Ecco perché aspettiamo e vediamo. Abbiamo Sommer e Ulreich. Nubel ha iniziato positivamente, ma ovviamente qualcosa può ancora succedere, conosciamo la sua opinione. Abbiamo bisogno di tempo.