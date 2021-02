Juve-Inter, la probabile: Conte pensa alla sorpresa Eriksen. Gds: “È la conferma della…”

In vista del ritorno della semifinale di Coppa Italia, Antonio Conte pensa alla sorpresa. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, al posto di Vidal, squalificato e infortunato, Eriksen è avanti rispetto a Gagliardini nei pensieri del tecnico.

“Per il danese è la conferma della crescita in termini di fiducia: in questa stagione non ha mai giocato da titolare contro le prime sette in classifica della Serie A. E stasera è atteso vicino a Brozovic e non al posto del croato, come accaduto con il Benevento“. A sinistra Darmian è favorito su Perisic e Young. Niente ritiro: la squadra parte oggi per Torino.

Le probabili formazioni secondo la Gazzetta dello Sport

