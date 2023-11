Nuovo stadio Inter a Rozzano, altro passo avanti: arriva la benedizione della Regione. I tempi…

La questione stadio continua a essere un tema centrale per Inter e Milan. Come sottolinea il Corriere della Sera, Alessandro Antonello ha presentato al governatore della Lombardia, Attilio Fontana, il progetto del nuovo stadio che i nerazzurri vogliono realizzare a Rozzano. Secondo il quotidiano, il presidente sarebbe rimasto colpito positivamente sia dall’avanzamento del progetto sia dalla minore complessità delle sfide amministrative da affrontare rispetto ad altre scelte progettuali. "Per adesso si è trattato di un semplice scambio di cortesie istituzionali, ma in un prossimo futuro è previsto l’apertura di un tavolo tecnico. Per ora, la palla è tutta nelle mani del Comune di Rozzano".