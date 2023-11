Il retroscena: “Sfumato Samardzic, l’Inter provò questo colpo last-minute in estate”

L'interesse dell'Inter nei confronti di Andrea Colpani non nasce nelle ultime settimane: già lo scorso anno il club nerazzurro ha monitorato da vicino il talento del Monza. Tanto che, come scrive Tuttosport, la scorsa estate ha provato a prenderlo all'ultimo secondo: "L’Inter ha già fatto le sue prime mosse, anzi a fine agosto un pensiero su Colpani era già stato fatto quando, una volta evaporato l’affare Samardzic, era stato fatto un sondaggio, ma a quel punto, investito il tesoretto su Pavard, non c’erano più i mezzi economici per convincere Galliani".