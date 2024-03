Non la miglior partita quella dell'Inter contro il Napoli. I nerazzurri in vantaggio con Darmian si fanno riprendere nel finale

Dopo la sconfitta con l'Atletico, l'Inter pareggia in campionato con il Napoli. In vantaggio con Darmian, i nerazzurri si fanno riprendere nel finale da Juan Jesus. Vantaggio sempre solido della squadra di Inzaghi , a +14 sul Milan.

"L'Inter è rimasta al Civitas Metropolitano: Lautaro e Thuram ancora insufficienti, vantaggio (Darmian) compromesso da una leggerezza difensiva. Spezzata così la serie di 10 vittorie consecutive in campionato. A differenza di Madrid, se non altro, il risultato non compromette nulla. Il vantaggio sul Milan secondo è siderale: +14. Anzi, vincendole tutte, Inzaghi ha ancora la possibilità di migliorare di un punto i 102 dello juventino Conte. Inzaghi potrà gestire in serenità, come il Napoli un anno fa che calò senza problemi in coda al torneo", scrive La Gazzetta dello Sport.