Inter, strategia chiara su Carboni: non basterebbero 20 mln per convincere il club. Solo…

Diversi club europei hanno messo gli occhi su Valentin Carboni . Dopo un inizio di stagione non semplice, il talento dell'argentino classe 2005 sta emergendo al Monza dove Palladino e Galliani stravedono per lui. È di ieri la notizia di una offerta del West Ham da 11 milioni di euro. Come sottolinea Calciomercato.com, però da viale della Liberazione nessuno conferma.

"La volontà interista è quella di ergere un muro a protezione degli assalti e a tal proposito si può dire che per adesso nessuno ha fissato un prezzo per il 2005, aggiungendo che attualmente non basterebbero neanche 20 milioni per convincere Ausilio e Marotta a cederlo".