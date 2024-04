Ecco quanto vale la partecipazione alla Supercoppa Italiana: l'Inter è già qualificata per il rendimento in campionato

Grazie al pareggio della Juventus contro il Torino, l'Inter è ufficialmente qualificata alla prossima Supercoppa italiana. Come avvenuto nel 2023, infatti, la Supercoppa si giocherà col format della Final Four sempre in Arabia Saudita. Oltre alle due finaliste della Coppa Italia, infatti, si qualificano le prime due in Serie A e la Juventus, ora terza, aritmeticamente non ha più la possibilità di scavalcare l'Inter.