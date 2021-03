Inter, tamponi ancora negativi: in 10 si allenano con Conte e aspettano i 4

Prosegue il lavoro dell'Inter ad Appiano Gentile con i dieci giocatori rimasti a disposizione di Antonio Conte

Nel frattempo quattro dei dieci convocati dalle varie nazionali per le qualificazioni mondiali a Qatar 2022 sono già scesi in campo. Lukaku non ha perso le buone abitudini, andando in gol anche con la maglia della sua nazionale. L'attaccante ha segnato su rigore nella vittoria per 3-1 del Belgio sul Galles. Per Lukaku si è trattato del 34° gol nelle ultime 29 presenze in nazionale, su un totale di 58 reti in 90 partite. Di segno opposto il debutto nel cammino di qualificazione per la Croazia di Brozovic e Perisic, entrambi in campo per 90' e sconfitti per 1-0 dalla Slovenia. Pareggio per Skriniar.