Dopo l'addio di Suning, è a rischio la tournée in Cina programmata per l'estate dell'Inter . Lo riferisce la Gazzetta dello Sport, che parla anche della data del possibile raduno ad Appiano:

"Vanno intanto definendosi i piani per l’attività della prima squadra. La tournée di fine luglio in Cina voluta da Suning, che pure avrebbe fruttato un bel cachet, è a rischio ma non ancora da escludere".