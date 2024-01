Ts – Inter, quest’anno potrebbe bastare un solo sacrificio: tutti gli indizi portano a un nome

Secondo quanto riporta Tuttosport , qualora Suning riuscisse a tenersi l’Inter , Marotta e Ausilio devono vendere almeno un big per garantire sostenibilità al club. Non solo il mercato deve essere auto-finanziato come accade da qualche stagione, ma la proprietà "chiede che pure le spese legate alla gestione ordinaria siano coperte grazie al player trading".

"Questo, per fare un esempio ancora d’attualità, in estate ha portato alla cessione di Onana, posticipata a luglio solo grazie alla cavalcata in Champions. Se l’Inter non fosse arrivata a Istanbul, Onana sarebbe stato venduto entro il 30 giugno e un altro big dopo quella data".