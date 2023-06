Inter, tutte le cifre Paramount+: “E a partire dalla prossima annata…”

L’accordo è stato perfezionato nelle ultime ore, dopo il via libera dell’Uefa, che ha autorizzato il nuovo main sponsor in via eccezionale

E' di ieri l'annuncio del nuovo main sponsor dell'Inter che apparirà sulla maglia nerazzurra per le ultime due partite stagionali: Paramount+ . Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, svela tutte le cifre dell'accordo tra le parti: "Il club nerazzurro incasserà la bellezza di circa 5 milioni di euro: vale a dire un sesto di quanto avrebbe dovuto versare Digitalbits per questa stagione, bonus compresi.

L’accordo è stato perfezionato nelle ultime ore, dopo il via libera dell’Uefa, che ha autorizzato il nuovo main sponsor in via eccezionale perché Digitalbits è stato inadempiente sia nei confronti dell’Inter sia nei confronti della Roma. Inoltre, a partire dalla prossima annata, Paramount+ passerà sul retro della maglia nerazzurra, come back-sponsor al posto di Lenovo, con una fede di altri 4,5 milioni.