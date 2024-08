Sfida delicata, quella in programma stasera a San Siro tra Inter e Atalanta. I nerazzurri ritrovano il loro Capitano, Lautaro Martinez. Ed ecco come Benjamin Pavard ha analizzato il match ai microfoni di Inter TV: "Atalanta, quali difficoltà ci aspettiamo? Per noi la difficoltà sarà ripeterci rispetto all'anno scorso, visto che abbiamo fatto una stagione importante. Per stasera siamo molto concentrati".