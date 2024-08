L'Inter di Simone Inzaghi ritrova l'abbraccio di San Siro per la seconda partita di campionato. I nerazzurri affrontano il Lecce senza Lautaro Martinez. Ecco come ha introdotto la gara ai microfoni di Inter TV Henrik Mkhitaryan: "Ho visto i tifosi entrando in campo per le interviste. Siamo felicissimi di vederli, speriamo di fare le cose per bene: vincere in modo da renderli orgogliosi".