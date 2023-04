Inzaghi a Inter TV: “Abbiamo creato l’impossibile, c’è grandissima delusione. Continueremo…”

L'Inter conquista un punto che non può lasciare soddisfatti. Il pareggio della Salernitana arriva con un cross-gol di AntonioCandreva, nel finale, come una doccia gelida. Queste le parole di mister Inzaghi ai microfoni di Inter TV, che ha cercato di analizzare la gara: "Risultato? Chiaramente non è semplicissimo da commentare. L'unica cosa che dobbiamo fare è guardare la prestazione, c'è grandissima delusione. Con quanto fatto avremmo meritato qualcosa di più. Continueremo a lavorare".