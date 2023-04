LIVE – Salernitana-Inter, le reazioni dai social: “Peggio della weekend league”

Torna il campionato a due giorni dalla Pasqua e per l'Inter c'è l'occasione di sterzare dopo le brutte sconfitte dell'ultimo periodo. I nerazzurri scendono in campo all'Arechi contro la Salernitana, nel match anticipato perché tra pochi giorni c'è un'altra trasferta in programma, quella di Lisbona con il Benfica, in cui la squadra di Inzaghi si gioca una buona fetta di stagione. In questo spazio, come di consueto, raccoglieremo le reazioni dal mondo dei social.