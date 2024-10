L'Inter affronta il Torino a San Siro prima della sosta per le Nazionali. Ai microfoni di Inter TV Davide Frattesi ha analizzato con queste parole la gara in programma: "Il Torino è in forma. Sono un'ottima squadra, l'hanno paragonata al Bologna dello scorso anno. Hanno un ottimo allenatore e sono molto organizzati. Dobbiamo mettere in campo cattiveria, abnegazione, spirito di gruppo. Tutte queste cose ci dovranno portare a quello che speriamo".