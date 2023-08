Inter, UFFICIALE: rinnovata la partnership con Heinz per altri due anni

“Guardare una partita di calcio con gli amici condividendo anche un momento di gusto può rendere una serata unica, e in Italia siamo dei maestri! Per questo siamo entusiasti di rinnovare la nostra partnership con Inter: vogliamo continuare a ispirare ogni giorno i nostri consumatori scendendo in campo insieme alle loro più grandi passioni. Ci sono ancora tante storie da raccontare insieme e siamo contenti Inter sia nostro partner con cui condividere obiettivi e traguardi ambiziosi.” dichiara Francesco Meschieri, Head of Marketing Italy di Heinz.

In questo anno e mezzo insieme sono state tante le iniziative messe in campo dai due brand per coinvolgere i tifosi, accompagnando la passione dei fan nerazzurri negli appuntamenti sportivi più importanti.

L’azienda americana continuerà ad essere protagonista delle partite casalinghe del Club, sia sui LED a bordocampo sia nelle sale Hospitality, dove i tifosi potranno conoscere sempre di più il mondo Heinz e partecipare ad esclusivi tasting. I prodotti Heinz saranno inoltre presenti in occasione degli eventi con catering organizzati dai nerazzurri.

