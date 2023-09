Inter, con la Fiorentina ultima gara senza Zhang. Il presidente rientrerà per il derby

Anche perché alla ripresa, dopo la sosta per le qualificazione al prossimo Europeo, l'Inter sarà di fronte al Milan in un derby infuocato. Per la gara contro i rossoneri, la squadra di Inzaghi potrà contare su un "tifoso" in più. Il presidente Steven Zhang, infatti, non ci sarà questa sera a San Siro, ma sarà l’ultima gara senza di lui, che rientrerà a Milan in tempo per il derby.