Verso Inter-Verona, oggi Lautaro e Dimarco in gruppo? La situazione

Sarà il Verona il primo avversario dell'Inter in questo 2024. I nerazzurri scenderanno in campo sabato alle 12:30 e Simone Inzaghi potrebbe riavere a disposizione due elementi importantissimi, Lautaro e Dimarco. Come sottolinea il Corriere dello Sport, tutti i segnali indicano che, dopo il guaio all’adduttore sinistro rimediato contro il Bologna, in Coppa Italia, il Toro dovrebbe tornare a disposizione.

"E, insieme a lui, pure Dimarco. Ieri, entrambi hanno seguito ancora un programma differenziato, ma oggi dovrebbero tornare in gruppo e accelerare per ottenere la convocazione. Difficile, comunque, che l’argentino possa essere subito titolare: si accomoderà in panchina, per poi entrare per uno spezzone nella ripresa. Il via per il nuovo anno del Toro è ormai vicinissimo".