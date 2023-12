Inter, si svuota l’infermeria e Inzaghi esulta. Col Verona rientreranno Dimarco e Lautaro

Tranne Cuadrado che rimarrà fuori per circa 3 mesi, Inzaghi potrà presto contare su tutta la truppa

L'infermeria dell'Inter si sta piano piano svuotando. Tranne Cuadrado che rimarrà fuori per circa 3 mesi, Inzaghi potrà presto contare su tutta la truppa. Dumfries , molto probabilmente, sarà già tra i convocati per la sfida col Genoa di venerdì sera. Mentre col Verona potrebbero esserci altri due recuperi.

"È la data fissata anche per gli altri due infortunati, ovvero Lautaro e Dimarco. I due hanno svolto terapia, come da programma, senza scendere in campo. L’obiettivo è appunto il Verona, quando Inzaghi — al netto del lungodegente Cuadrado - potrebbe avere tutta la rosa a disposizione", scrive La Gazzetta dello Sport.