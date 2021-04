TS – Inter, Zhang presente alle riunioni ma ha lasciato che Marotta e Conte…

Il quotidiano sottolinea le responsabilità del presidente nerazzurro attesa a breve a Milano

Steven Zhang sarà presto a Milano. Il presidente dell'Inter avrà modo di confrontarsi direttamente con Marotta e Conte, facendo sentire la sua presenza dopo mesi di lontananza. Sottolinea TuttoSport: "Il momento sta per arrivare perché il presidente nerazzurro Steven Zhang sta per tornare in Italia dopo sei mesi e mezzo in Cina. Il rientro è fissato entro la fine di questa settimana. Serve un chiarimento su cosa intende fare Suning per rafforzare o quantomeno conservare la struttura della squadra. Negli ultimi mesi la crisi di liquidità del gruppo di Nanchino ha avuto ripercussioni forti sulla vita dell’Inter, fino a toccare l’apice della difficoltà di pagare gli stipendi dei giocatori nei tempi previsti. Zhang junior ha sempre partecipato dalla Cina alle riunioni in video-collegamento con la dirigenza a Milano. Ma non ha mai fatto sentire la propria voce lasciando che fossero solo Conte e Marotta a esprimersi pubblicamente. Un ruolo che gli sarebbe spettato nel ruolo di presidente operativo dell’Inter".