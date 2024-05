E' ormai chiaro a tutti come il finanziamento concesso da Pimco a Steven Zhang sia propedeutico ad una futura cessione dell'Inter. Il cui valore, però, è in continuo aumento grazie agli ottimi risultati sportivi della squadra: "Zhang ha sfruttato al meglio il volano dato dal mix dei risultati ottenuti dalla squadra (in primis la finale di Champions conquistata un anno fa) unito alla partenza della nuova Champions - spiega Tuttosport -, ancora più ricca per le partecipanti, nonché del Mondiale per club voluto dalla Fifa a cui i nerazzurri si sono già qualificati.

Il tutto, senza dimenticare che in cassa sono rimasti pure un ottantina di milioni del prestito di Oaktree, altro ossigeno per Suning che ha potuto immettere denaro nell’Inter senza spenderlo di tasca propria. In questo gioco a incastri, come sottolineato, la proprietà cinese può contare sulla forza del brand in suo possesso: il nuovo status dell’Inter può attrarre investitori che possono garantire quanto chiede Zhang per uscire di scena, vale a dire 1,3 miliardi di euro, non a caso, cento milioni più di quanto valutato il Milan nel passaggio tra Elliott e RedBird".