Il retroscena: “Inter vuole Zielinski perché sono certi questi due addii”

L'Inter è con forza su Piotr Zielinski a parametro zero per la prossima stagione. Il polacco è un obiettivo concreto perché, come scrive Tuttosport, sono praticamente sicuri due addii: "L'Inter vuole affiancare un top player a Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Frattesi e Asllani. Sensi, in scadenza di contratto, andrà via (anche a gennaio, se qualcuno però metterà sul piatto un’offerta per il cartellino, altrimenti il giocatore resterà fino a giugno), così come non sono attualmente alte le possibilità di una conferma di Klaassen, apparso mercoledì a Lisbona poco integrato nel giocattolo di Inzaghi".