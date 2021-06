SM – Interspac punta al 40% dell’Inter: “La risposta data da Zhang può segnare la svolta”

Interspac, la società presieduta da Carlo Cottarelli volta a promuovere il modello dell'azionariato popolare, fa sul serio

Secondo quanto riporta Sport Mediaset, Interspac punta a raccogliere circa 300 milioni di euro per acquisire tra il 30 e il 40% dell'Inter. Da parte sua, Suning sarebbe già stata informata dell'iniziativa e avrebbe già dato il suo benestare all'operazione. Una risposta che può segnare un punto di svolta non solo per l'Inter, ma per tutto il calcio italiano.