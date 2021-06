InterSpac, GdS: “Modello Bayern? Missione non semplice ma primo passo importante”

Il progetto InterSpac, lanciato da Carlo Cottarelli, entra nel vivo. Ieri è stato lanciato un questionario che ha avuto un buon riscontro

"Il sondaggio ha avuto un bel riscontro, ma questo non significa che sarà semplice andare avanti e riuscire davvero nella missione di fare dell’Inter un club in stile Bayern", spiega La Gazzetta dello Sport che però evidenzia come sia stato fatto un primo passo importante, in attesa di nuovi sviluppi.