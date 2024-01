GdS – Calhanoglu? “L’intuizione più grande, Inzaghi lo ha trasformato. Al Milan fischiato”

“Calha” impersona la più grande intuizione di Simone Inzaghi allenatore dell’Inter. È stato Inzaghi a trasformare il turco in un centrocampista così totale da far dimenticare in fretta Marcelo Brozovic, che pareva insostituibile. Quando si dice l’occhio lungo dell’allenatore", sottolinea La Gazzetta dello Sport.