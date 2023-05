Domanda assurda in conferenza: stravolgono virgolettato di Inzaghi per stuzzicare Pioli

"Inzaghi ha fatto intendere in conferenza stampa di non aver gradito la designazione di Turpin, arbitro francese, avendo il Milan 4 francesi in campo. Lei cosa risponde?"

E infatti Inzaghi ha detto una cosa completamente diversa: "Difficilmente parlo degli arbitri anche se a volte non riesco a trattenermi. Nella partita di andata c'è stato un episodio che bisognava valutare diversamente, e parlo del fallo di Krunic su Bastoni, che avrebbe dato un risultato diverso e importantissimo. Non è stato così e non c'è nessunissimo problema. Ho tanti amici e conoscenti nel calcio che quando hanno visto la designazione di un arbitro francese con i 4 francesi in rosa nel Milan...ma non c'è nessun problema, ho la massima fiducia"