Inzaghi aggiunge un incedibile a sorpresa e l’Inter cambia subito strategia

Redazione1908

Le strategie possono anche cambiare in corso d'opera. E sembra essere successo questo in casa Inter, secondo il Corriere dello Sport. Se l'anno scorso Inzaghi chiese di non toccare la difesa, baluardo dell'Inter di Conte, quest'anno il tecnico nerazzurro sembra preoccupato dei troppi avvicendamenti sulle fasce.

"Adesso, a dodici mesi di distanza, è tutto diverso: i dirigenti e il tecnico di Piacenza non vogliono assolutamente perdere Lautaro Martinez, autore di 25 reti e considerato il punto fermo per l'attacco, la cerniera centrale della mediana, composta da Barella, Brozovic e Calhanoglu, oltre a Dumfries, anche perché è già andato via a parametro zero Perisic.

Sostituire entrambi gli esterni titolari del 3-5-2 (anche se il nuovo mancino c'è già in rosa, ovvero Gosens, acquistato a gennaio) sarebbe complicato. Anzi, forse sarebbe il danno peggiore in assoluto... Meno difficile, secondo la strategia messa a punto in viale della Liberazione e alla Pinetina, rimpiazzare uno o due "pezzi" là dietro. Specialmente con elementi abituati a giocare a tre come Bremer e Milenkovic".

Salvare Dumfries vendendo due difensori: questa la nuova idea nerazzurra, malgrado il pressing di Chelsea e Manchester United sull'olandese