Inter, una sola incognita per Inzaghi. Ad Appiano in settimana Inzaghi ha rimarcato un concetto

Il tecnico non vuole altri passi falsi dopo il pareggio ottenuto la scorsa settimana in casa del Genoa, servono i tre punti col Verona

L'Inter deve ripartire alla grande il 2024. I due punti persi al Marassi col Genoa sono ormai andati in archivio, ma col Verona vietato sbagliare. Tre punti per il titolo di campioni d'invernoe per tenere lontana la Juventus.

"L’unica incognita, in questo momento, riguarda la condizione generale dell’Inter, arrivata alla fine del 2023 con il fiato corto, causa infortuni e impegni ravvicinati. A cavallo di capodanno, Inzaghi ha concesso un paio di giorni di riposo, l’infermeria nel frattempo si è svuotata e nuova benzina è stata rimessa nei serbatoi. C’è da recuperare, però, anche la brillantezza, quella che, in quasi tutte le esibizioni di questa annata, ha permesso all’Inter di far girare veloce il pallone, per poi verticalizzare nel momento in cui l’avversario si è scoperto", sottolinea il Corriere dello Sport.