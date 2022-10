Inzaghi cerca il vecchio Skriniar. Nei prossimi giorni contatti con l’Inter per il rinnovo

Servirà il miglior Skriniar per arginare Lewandowski e l'attacco del Barcellona. Il difensore non vive un gran momento, ma può esaltarsi contro grandi avversari.

"Della missione Lewandowski farà parte anche Skriniar, entrato in una spirale pericolosissima nell’ultimo mese. In campo è irriconoscibile, lontano parente del dominatore dell’area che ha entusiasmato il popolo nerazzurro nelle ultime cinque stagioni. Milan è in perenne difficoltà, forse ancora turbato dall’estate passata in copertina, in attesa del blitz del Psg", spiega La Gazzetta dello Sport.