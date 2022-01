Inzaghi: “Dybala? Ho letto ma non parlo dei giocatori delle altre. Sanchez e Satriano…”

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, intervenuto in conferenza stampa ha voluto glissare sulle voci su Dybala in nerazzurro

"Dybala? Ho sentito e letto, non mi piace parlare di giocatori di altre squadre. Posso parlare solo dei miei e sono orgoglioso di allenarli. Dal primo all'ultimo mi hanno dato grandissima disponibilità, anche Satriano che andrà a giocare per fare esperienza".

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Atalanta, ha voluto glissare sulle voci di una possibile offerta per l'attaccante della Juve. "Sanchez? E' stato determinante, è un grandissimo giocatore che sono felice di allenare. E' un grandissimo campione che ha sempre voglia di imparare, si allena sempre con grande entusiasmo. Ma come lo sono per tutti gli altri. Per la formazione valuterò oggi le scelte da fare", ha aggiunto