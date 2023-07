Inzaghi, da oggi faccia a faccia con Ausilio per l’attaccante. “L’Inter non può sbagliare”

Se per quanto riguarda il portiere, l'Inter ha individuato in Sommer l'erede di Onana , ancora c'è incertezza per quanto riguarda l'attaccante. La dirigenza nerazzurra sta sondando diverse piste e presto dovrà prendere una decisione. Inzaghi aspetta con ansia il nuovo centravanti.

"In attesa di intensificare i contatti con lo Shakhtar per Trubin, l'altro fronte destinato a "scaldarsi" è quello legato al centravanti. Da oggi in poi i faccia a faccia tra il d.s. Ausilio e Inzaghi magari favoriranno un’accelerazione e chiariranno ulteriormente lo scenario. Balogun, lasciato fuori dall’amichevole dell’Arsenal contro il Barcellona per un problema a un piede, lancia segnali di inquietudine, ma i Gunners chiedono molti soldi. Soprattutto l’Inter deve definire su che tipo di giocatore puntare", sottolinea La Gazzetta dello Sport.