"La scaramanzia di Inzaghi Quanto il tecnico dell’Inter sia scaramantico, è storia nota. Sull’abbigliamento difficile coglierlo in fallo, impossibile che cambi giacca dopo una vittoria. Va così pure con la scelta degli hotel, mai gli stessi se la trasferta precedente in quella città è andata maluccio. E poi c’è un gesto sfuggito ai più che di sicuro ha portato... fortuna. Ad ogni rigore calciato da Calhanoglu, Inzaghi si portava le mani sul fondoschiena in maniera furtiva. Un tocco e via. In fondo, proprio come Hakan: un tocco e via. Sempre gol. E allora avanti così, Simone", spiega il quotidiano.