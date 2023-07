Inzaghi vuole Frattesi, l’Inter prova a chiudere. Per Lukaku offerta inferiore ai 30 mln

Dopo Brozovic l'Inter cerca di finalizzare le trattative finora lasciate in stand-by. Frattesi è l'obiettivo per il centrocampo, Lukaku per l'attacco

Marcelo Brozovic sta per lasciare l'Inter. Dopo la lunga trattativa, il club nerazzurro ha accettato i 18 milioni di euro proposti in ultima istanza dall'Al Nassr. Ora potrà cercare di finalizzare le trattative finora lasciate in stand-by. Frattesi è l'obiettivo per il centrocampo, Lukaku per l'attacco.