Inter, Inzaghi riabbraccia tutto il gruppo: Sanchez domani. Difesa obbligata, torna la ThuLa

Da oggi Inzaghi potrà finalmente preparare la sfida di domenica contro la Juve con la rosa al completo. Ieri ha riabbracciato gli azzurri, oggi torneranno anche i sudamericani. Il tecnico vuole avere tutti a disposizione per poter scegliere la formazione migliore per lo scontro diretto.

"L'Inter di Simone Inzaghi sta approcciando mentalmente al big match di domenica sera allo Stadium. La Juve è alle porte, serve la migliore Inter, quella delle notti di coppa per intenderci. E da oggi, Inzaghi può finalmente cominciare a provare con l’intero gruppo a disposizione tutto ciò che ha in testa per dare scacco ad Allegri. Ieri alla Pinetina sono rientrati gli azzurri – con l’entusiasmo della qualificazione ad Euro 2024 raggiunta – e Asllani, da oggi torneranno tutti gli altri ad eccezione di Sanchez, che si aggregherà al gruppo soltanto domani", spiega La Gazzetta dello Sport.