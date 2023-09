Inzaghi: “Non sarà semplice, dovremo fare una partita importante. Sanchez…”

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro la Salernitana: "Brucia aver perso mercoledì, ci dispiace. Sappiamo che stasera non sarà semplice, contro un avversario di qualità, che nelle ultime partite non ha ottenuto risultati ma che è allenato molto bene. Dovremo fare una partita importante. Rischi di stasera? Tantissimi. La lezione dell'anno scorso ci dovrà servire, era una partita che avevamo condotto bene ma non eravamo riusciti a chiuderla. Sappiamo che la Salernitana ha ottime qualità, è una squadra che non molla, bisognerà essere concentratissimi. Sanchez? Un giocatore che conosciamo, che ha tantissima qualità. Si è allenato molto bene in questo mese, è arrivato in ritardo ma si è messo alla pari con gli altri. Mi aspetto una buona risposta da tutti quelli che cominceranno e da chi entrerà in corsa".