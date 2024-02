"Rispetto a Roma ne ho cambiati 3, avrei potuto cambiare molto di più. Abbiamo avuto 6 giorni per recuperare, i ragazzi hanno fatto bene le ultime tre sedute. Potevo cambiarne di più, non è un problema. Dovremo essere bravi ora ad essere con la concentrazione giusta"

"Stiamo giocando molto bene, è difficile. I riassunti vanno fatto alla fine, il primo anno l'obiettivo era il quarto posto, poi a novembre eravamo ingiocabili. L'anno scorso eravamo quelli delle 12 sconfitte e poi abbiamo vinto due coppe e fatto finale di Champions. Il percorso è ottimo, abbiamo vinto un trofeo ma non ci dobbiamo fermare. Ci saranno le insidie e lì dovremo fare la differenza"

"Mio fratello ha già parlato. E' stata una vittoria per l'Inter, ne avevamo bisogno. Liverani è stato un grande compagno, sono contento di averlo incontrato"

"Ottima squadra, ha perso le ultime due partite. Le ho viste, ha fatto 25-28 tiri in porta. Squadra fisica, esperta e con qualità. Giocatori straordinari allenati da un ottimo allenatore, lo ricordo con molto piacere. Sarà un ottavo difficile, cercheremo di fare del nostro meglio"

