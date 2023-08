È l’Inter che voleva Inzaghi. Squadra cambiata nelle fondamenta, ma l’ok è arrivato dal tecnico

"La casa di Simone è cambiata nelle fondamenta. Ha dato l’ok lui stesso al nuovo indirizzo societario mentre si preparava questa nuova stagione. Serviva ringiovanire e tagliare spazio salariale, partendo dalla cessione di Onana e arrivando allo sbarco entusiasta di “Benji l’interista” (Pavard). In mezzo qualche beffa, ma ciò che conta è che la rosa è a misura di Inzaghi e a misura di seconda stella. Così l’ha voluta Inzaghi per puntare con rinnovata energia allo scudetto numero 20, enorme rimpianto di questi due anni. Gli 11 cambi in rosa lascerebbero pensare a una rivoluzione drastica, ma ad addolcirla ci pensa proprio il tecnico con le sue antiche certezze. Il 3-5-2 è un monumento inciso nella pietra, i fedelissimi dell’allenatore ne conoscono ogni dettaglio e questo aiuta a governare il cambiamento. In più, rispetto al passato, in panchina c’è arte varia, opzioni sparse per non perdere ritmo o cambiarlo del tutto a gara in corso. Le fasce offrono nuove alternative con Carlos Augusto, che può competere col neo-centenario nerazzurro Dimarco, e dall’altro lato Cuadrado, a cui gli ultrà iniziano a fare cori dopo lo scetticismo preventivo", spiega Gazzetta.