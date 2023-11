Libero – Inzaghi internazionale: così ha creato un’Inter europea dopo il flop Conte

“Inzaghi internazionale”, titola Libero. “Simone ha creato un’Inter europea con mentalità da grande squadra che sa gestirsi e vince con autorevolezza. Risultato: tre ottavi di Champions di fila dopo i flop di Conte e Spalletti”, sottolinea il quotidiano. Il focus dopo la vittoria per 1-0 con il Salisburgo con tanto di qualificazione agli ottavi è proprio sull’allenatore.

“Internazionale di nome e di fatto soprattutto grazie ad un uomo che di nome fa Simone e di cognome Inzaghi. È un rapporto virtuoso, lo è sempre stato, ma ora sta emergendo in tutta la sua forza. All’inizio è stato il club ad allevare Inzaghi, anche attraverso le sollecitazioni di Marotta che più volte ha messo alla prova il mister. Superato il crash test, Inzaghi ne è uscito più forte, migliore, praticamente completo. E ora sta restituendo quanto appreso con gli interessi: l’Inter che con lui non ha ancora vinto uno scudetto è una delle migliori squadre in Europa, senza esserlo sulla carta”, si legge.